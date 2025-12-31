Процвітання і гарантії безпеки. Україна, США та Європа обговорили мирний процес
Українські, європейські та американські чиновники провели нову розмову про мирний процес. Зокрема, вони обговорювали гарантії безпеки та післявоєнне процвітання для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X і секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Деталі розмови від Віткоффа
Віткофф розповів, що з боку США в розмові брали участь він сам, держсекретар Марко Рубіо і зять американського лідера Джаред Кушнер.
Європу представляли радник із нацбезпеки Британії Джонатан Пауелл, радник із нацбезпеки Франції Еммануель Бонн і радник із нацбезпеки Німеччини Гюнтер Зауттер.
Від України, за словами Віткоффа, брали участь Умєров і президент України Володимир Зеленський.
Американський чиновник розповів, що метою було обговорення подальших кроків "у європейському мирному процесі".
"Ми зосередилися на тому, як просувати дискусії в практичний спосіб у межах мирного процесу Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), включно зі зміцненням гарантій безпеки та розробленням ефективних механізмів запобігання конфліктам, щоб допомогти покласти край війні й забезпечити, щоб вона не відновилася", - сказав Віткофф.
Він додав, що окрема увага була приділена пакету заходів щодо процвітання України - як "продовжувати визначати, уточнювати і просувати ці концепції". Також сторони обговорили "багато додаткових деталей". У новому році ця важлива робота і координація продовжиться, запевнив Віткофф.
Що говорить Умєров
Умєров зі свого боку розповів, що доповів Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.
"Скоординували позиції і спланували подальші зустрічі з європейськими та американськими партнерами в січні", - зазначив він.
Секретар РНБО уточнив, що американські партнери будуть в онлайн-форматі брати участь у зустрічі радників з питань нацбезпеки, яка відбудеться 3 січня в Україні.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Флориду і зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Після такої зустрічі глава української держави розповів, що мирний план США був узгоджений на 90%. Спірними залишаються питання територій і ЗАЕС.
Також, за словами Зеленського, він повністю погодив із Трампом гарантії безпеки.