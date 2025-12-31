ua en ru
Процветание и гарантии безопасности. Украина, США и Европа обсудили мирный процесс

Украина, Среда 31 декабря 2025 20:39
Процветание и гарантии безопасности. Украина, США и Европа обсудили мирный процесс Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (facebook.com/rustemumerov ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские, европейские и американские чиновники провели новый разговор о мирном процессе. В частности, они обсуждали гарантии безопасности и послевоенное процветание для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети X и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Детали разговора от Уиткоффа

Уиткофф рассказал, что со стороны США в разговоре участвовали он сам, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Европу представляли советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, советник по нацбезопасности Франции Эммануэль Бонн и советник по нацбезопасности Германии Гюнтер Зауттер.

От Украины, по словам Уиткоффа, участвовали Умеров и президент Украины Владимир Зеленский.

Американский чиновник рассказал, что целью было обсуждение дальнейших шагов "в европейском мирном процессе".

"Мы сосредоточились на том, как продвигать дискуссии практическим образом в рамках мирного процесса Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы помочь положить конец войне и обеспечить, чтобы она не возобновилась", - сказал Уиткофф.

Он добавил, что отдельное внимание было уделено пакету мер по процветанию Украины - как "продолжать определять, уточнять и продвигать эти концепции". Также стороны обсудили "много дополнительных деталей". В новом году эта важная работа и координация продолжится, заверил Уиткофф.

Что говорит Умеров

Умеров в свою очередь рассказал, что доложил Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе", - отметил он.

Секретарь СНБО уточнил, что американские партнеры будут в онлайн-формате участвовать во встрече советников по вопросам нацбезопасности, которая состоится 3 января в Украине.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Флориду и встретился с президентом США Дональдом Трампом.

После такой встречи глава украинского государства рассказал, что мирный план США был согласован на 90%. Спорными остаются вопросы территорий и ЗАЭС.

Также, по словам Зеленского, он полностью согласовал с Трампом гарантии безопасности.

