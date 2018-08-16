Процесс создания ВАКС будут контролировать международные эксперты

В Украине будет создана вспомогательная структура - Общественный совет международных экспертов

В формировании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) будет участвовать специально созданная вспомогательная структура - Общественный совет международных экспертов. Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По его словам, новосозданная структура будет состоять из представителей различных международных организаций.

"Критерии их отбора прописаны в законе. То есть, это должна быть организация, у которой есть договор с Украиной о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией", - рассказал Козьяков.

Он также добавил, что таких организаций сейчас 15, и ВККСУ, по его словам, оперативно всем прислала приглашение представить свои кандидатуры.

"Всего на финише должно быть шесть членов Общественного совета международных экспертов, и закон определяет, что кандидатур должно быть не менее, чем по две на одну вакантную должность", - отметил председатель ВККСУ.

Отметим, Общественный совет международных экспертов по своей функции выступает как вспомогательный орган ВККСУ. Международные эксперты примут участие в оценке добропорядочности кандидатов в ВАКС и будут иметь полномочия инициировать прекращение участия в конкурсе недобропорядочных кандидатов.

Напомним, 2 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде".

8 августа Высшая квалификационная комиссия судей начала принимать документы на участие в конкурсах на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Верховного суда.

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщал о возможном давлении на кандидатов на должности судей во время проведения конкурса в ВАКС.