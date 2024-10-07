Українцям готують зміни правил видачі посвідчень водія та реєстрації авто

Нещодавно ми повідомляли про те, який може бути штраф в Україні за паркування в забороненому для цього місці.

Також дізнайтеся як обміняти посвідчення водія, яке видали вперше, у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.