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Як обміняти посвідчення водія, яке видали вперше: пояснення МВС

Субота 17 серпня 2024 14:40
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Як обміняти посвідчення водія, яке видали вперше: пояснення МВС Фото: у МВС нагадали про процедуру обміну водійських прав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям видають перше посвідчення водія лише на два роки. Після закінчення цього терміну документ необхідно обміняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили у відомстві, водії можуть отримати новий документ наступного дня після закінчення терміну дії посвідчення водія. Це можна зробити:

  • у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні;
  • онлайн через Кабінет водія;
  • онлайн через застосунок "Дія".

Обмін у сервісному центрі

Для обміну посвідчення водія в сервісному центрі необхідно взяти талон на отримання послуги через е-запис або в терміналі сервісного центру.

З собою необхідно мати:

  • паспорт з позначкою про місце реєстрації проживання;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Під час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою.

Обмін в онлайн-форматі

Для того, щоб обміняти посвідчення водія в онлайн-форматі, необхідно авторизуватися в Кабінеті водія або в застосунку "Дія".

Після цього потрібно вибрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення - цифрове або пластик. Після цього вказати спосіб отримання - у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні "Укрпошти" по Україні або кур'єром за вказаною адресою.

При цьому в МВС нагадали, що якщо особа скоїла більше двох порушень правил дорожнього руху, то обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому разі потрібно буде повторно складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна нагадувала про найбільш поширені порушення правил дорожнього руху.

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Міністерство внутрішніх справ України Водійське посвідчення
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