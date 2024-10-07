Украинцам готовят изменения правил выдачи водительских удостоверений и регистрации авто

Недавно мы сообщали о том, какой может быть штраф в Украине за парковку в запрещенном для этого месте.

Также узнайте, как обменять удостоверение водителя, которое выдали впервые, в нашем материале.

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