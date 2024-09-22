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Українським водіям нагадали, де паркуватись ніяк не можна: який штраф можуть виписати

Неділя 22 вересня 2024 09:40
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Українським водіям нагадали, де паркуватись ніяк не можна: який штраф можуть виписати Паркувати машину на велосмузі не можна (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ірина Костенко

Паркування транспортного засобу на велосмузі є порушенням Правил дорожнього руху (ПДР).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Покарання водіїв за паркування на велосмузі

Правоохоронці розповіли, що щодня виявляють водіїв, які паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Йдеться, зокрема, про паркування на смузі, призначеній для руху велосипедистів.

Українським водіям нагадали, де паркуватись ніяк не можна: який штраф можуть виписати

Велосмуга в столиці (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Патрульні притягають до відповідальності винних водіїв та проводять з ними профілактичні бесіди щодо дотримання законодавства", - уточнили в Патрульній поліції.

Наголошується, що керманичі, які нехтують ПДР і перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 грн.

"Будьте свідомими та поважайте інших учасників дорожнього руху", - підсумували в поліції.

Українським водіям нагадали, де паркуватись ніяк не можна: який штраф можуть виписати

Допис Патрульної поліції Києва (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Покарання за ігнорування поліцейських

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

Якщо ж водій ігнорує таке прохання правоохоронця, їй загрожує штраф і в деяких випадках - навіть тимчасове позбавлення посвідчення водія.

Читайте також, хто має право навчати водінню в Україні, а кому випишуть штраф.

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