Українським водіям нагадали, де паркуватись ніяк не можна: який штраф можуть виписати

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

"Будьте свідомими та поважайте інших учасників дорожнього руху", - підсумували в поліції.

Наголошується, що керманичі, які нехтують ПДР і перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 грн .

"Патрульні притягають до відповідальності винних водіїв та проводять з ними профілактичні бесіди щодо дотримання законодавства", - уточнили в Патрульній поліції.

Правоохоронці розповіли, що щодня виявляють водіїв, які паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Йдеться, зокрема, про паркування на смузі, призначеній для руху велосипедистів.

Покарання за ігнорування поліцейських

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

Якщо ж водій ігнорує таке прохання правоохоронця, їй загрожує штраф і в деяких випадках - навіть тимчасове позбавлення посвідчення водія.

Читайте також, хто має право навчати водінню в Україні, а кому випишуть штраф.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.