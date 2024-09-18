Процес встановлення батьківства в Україні можуть вдосконалити: що зміниться

Яка різниця між наказним і окремим провадженням

Наприкінці серпня 2024 року до Верховної Ради внесли проект закону №11530 про внесення деяких змін до Цивільного процесуального кодексу України - щодо встановлення факту батьківства.

Документ пропонує, зокрема, врегулювати питання розгляду справ щодо встановлення факту батьківства в окремому провадженні.

Помічник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерія Гуркіна у коментарі РБК-Україна пояснила, що основною різницею між наказним та окремим провадженням є час розгляду справи.

Так, наказне провадження - спрощує та скорочує розгляд справ. Такі справи не потребують додаткового дослідження доказів (вирішуються на підставі доказів, наданих заявником). Їхній розгляд суд проводить без повідомлення та виклику сторін.

Прикладом таких справ може бути стягнення аліментів, стягнення заборгованості за договором або по оплаті комунальних послуг тощо.

Тим часом окреме провадження - це справи, в яких відсутній спір між сторонами.

До таких справ відносять встановлення фактів, що мають юридичне значення (встановлення факту родинних відносин, встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, встановлення факту батьківства тощо).

Такі судові засідання відбуваються з викликом зацікавлених осіб та проведенням судового засідання. Докази по справі при цьому також досліджуються.

"Важливо, що в цьому провадженні суд не вирішує спір про право, а встановлює певний юридичний факт, котрий вже наявний", - зазначила експерт.

Чи змінить законопроект процес встановлення батьківства

За словами Гуркіної, пропоноване законопроектом доповнення статті 315 ЦПУ розширює категорії справ, які будуть розглядатися в окремому провадженні.

"Однак, враховуючи той факт, що справи про встановлення батьківства негласно належать до справ, які розглядаються в окремому провадженні, доповнення статті 315 ЦПК України допомагає бути впевненим, що ви подаєте правильну заяву до суду і в правильному провадженні. І що в подальшому вам її не повернуть", - пояснила спеціаліст.

При цьому змін саме в процесі встановлення факту батьківства не відбудеться.

Експерт уточнила, що нині факт батьківства встановлюється через суд - за допомогою подання заяви про встановлення факту батьківства.