Процесс установления отцовства в Украине могут усовершенствовать: что изменится

Какая разница между приказным и отдельным производством

В конце августа 2024 года в Верховную Раду внесли проект закона №11530 о внесении некоторых изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины насчет установления факта отцовства.

Документ предлагает, в частности, урегулировать вопрос рассмотрения дел по установлению факта отцовства в отдельном производстве.

Помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина в комментарии РБК-Украина объяснила, что основная разница между приказным и отдельным производством - время рассмотрения дела.

Так, приказное производство - упрощает и сокращает рассмотрение дел. Такие дела не требуют дополнительного исследования доказательств (решаются на основании доказательств, предоставленных заявителем). Их рассмотрение суд проводит без уведомления и вызова сторон.

Примером таких дел может быть взыскание алиментов, взыскание задолженности по договору или по оплате коммунальных услуг.

Между тем отдельное производство - это дела, в которых отсутствует спор между сторонами.

К таким делам относится установление фактов, имеющих юридическое значение (установление факта родственных отношений, установление факта смерти на временно оккупированной территории, установление факта отцовства и т.п.).

Такие судебные заседания проходят с вызовом заинтересованных лиц и проведением судебного заседания. Доказательства по делу при этом также исследуются.

"Важно, что в этом производстве суд не разрешает спор о праве, а устанавливает определенный уже имеющийся юридический факт", - отметила эксперт.

Изменит ли законопроект процесс установления отцовства

По словам Гуркиной, предлагаемое законопроектом дополнение статьи 315 ЦПУ расширяет категории дел, которые будут рассматриваться в отдельном производстве.

"Однако, учитывая тот факт, что дела об установлении отцовства негласно относятся к делам, рассматриваемым в отдельном производстве, дополнение статьи 315 ГПК Украины помогает быть уверенным, что вы подаете правильное заявление в суд и в правильном производстве. И что в дальнейшем вам его не вернут", - объяснила специалист.

При этом изменений в самом процессе установления факта отцовства не произойдет.

Эксперт уточнила, что ныне факт отцовства устанавливается через суд - посредством подачи заявления об установлении факта отцовства.