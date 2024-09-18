Процесс установления отцовства в Украине могут усовершенствовать: что изменится

Верховной Раде предлагают усовершенствовать процесс установления отцовства в Украине и определить, что в судебном порядке такие дела будут рассматриваться в отдельном производстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
В конце августа 2024 года в Верховную Раду внесли проект закона №11530 о внесении некоторых изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины насчет установления факта отцовства.
Документ предлагает, в частности, урегулировать вопрос рассмотрения дел по установлению факта отцовства в отдельном производстве.
Помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина в комментарии РБК-Украина объяснила, что основная разница между приказным и отдельным производством - время рассмотрения дела.
Так, приказное производство - упрощает и сокращает рассмотрение дел. Такие дела не требуют дополнительного исследования доказательств (решаются на основании доказательств, предоставленных заявителем). Их рассмотрение суд проводит без уведомления и вызова сторон.
Примером таких дел может быть взыскание алиментов, взыскание задолженности по договору или по оплате коммунальных услуг.
Между тем отдельное производство - это дела, в которых отсутствует спор между сторонами.
К таким делам относится установление фактов, имеющих юридическое значение (установление факта родственных отношений, установление факта смерти на временно оккупированной территории, установление факта отцовства и т.п.).
Такие судебные заседания проходят с вызовом заинтересованных лиц и проведением судебного заседания. Доказательства по делу при этом также исследуются.
"Важно, что в этом производстве суд не разрешает спор о праве, а устанавливает определенный уже имеющийся юридический факт", - отметила эксперт.
По словам Гуркиной, предлагаемое законопроектом дополнение статьи 315 ЦПУ расширяет категории дел, которые будут рассматриваться в отдельном производстве.
"Однако, учитывая тот факт, что дела об установлении отцовства негласно относятся к делам, рассматриваемым в отдельном производстве, дополнение статьи 315 ГПК Украины помогает быть уверенным, что вы подаете правильное заявление в суд и в правильном производстве. И что в дальнейшем вам его не вернут", - объяснила специалист.
При этом изменений в самом процессе установления факта отцовства не произойдет.
Эксперт уточнила, что ныне факт отцовства устанавливается через суд - посредством подачи заявления об установлении факта отцовства.
Напомним, если супруги зарегистрировали брак и в нем был зачат и рожден ребенок, то мужчина и женщина автоматически считаются его родителями.
Если же пара не расписана и отец не указан в свидетельстве о рождении, факт отцовства мужчины нужно доказывать в рамках судебного процесса (с проведением генетической экспертизы).
Читайте также, как использовать свидетельство о рождении в "Дії" и какие проблемы могут возникнуть в приложении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.