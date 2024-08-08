Процес надання одноразової грошової допомоги військовим можуть змінити: деталі

Що пропонує змінити законопроект

Засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей встановлює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Він же регулює підстави призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва).

Виходячи з цього, проект закону №11451 пропонує змінити пункт 7 частини 2 статті 16 цього закону - щоб уточнити період:

впродовж якого у військовослужбовця є право на отримання грошової допомоги

впродовж якого у військовослужбовця є право на подання судових позовів (які стосуються оскарження відмов Міноборони у призначенні одноразової грошової допомоги)

Згідно з ним, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби (що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності), а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин (які виникли не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби) - що підтверджується відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

У пояснювальній записці зазначається, що схвалення законопроекту сприятиме унормуванню питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям.

Основне про проект закону

Проект закону №11451 про внесення змін до статті 16 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо виплати військовослужбовцю одноразової грошової допомоги було зареєстровано у Верховній Раді 29 липня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Юрченко (член депутатської групи "Відновлення України").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки під керівництвом Олександра Завітневича.

Проект закону №11451 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою).