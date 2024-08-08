Процес надання одноразової грошової допомоги військовим можуть змінити: деталі

Верховній Раді пропонують удосконалити державну політику у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити законопроект №11451 і що про нього відомо.
Засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей встановлює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Він же регулює підстави призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва).
Виходячи з цього, проект закону №11451 пропонує змінити пункт 7 частини 2 статті 16 цього закону - щоб уточнити період:
Згідно з ним, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби (що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності), а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин (які виникли не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби) - що підтверджується відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
У пояснювальній записці зазначається, що схвалення законопроекту сприятиме унормуванню питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям.
Проект закону №11451 про внесення змін до статті 16 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо виплати військовослужбовцю одноразової грошової допомоги було зареєстровано у Верховній Раді 29 липня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Юрченко (член депутатської групи "Відновлення України").
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки під керівництвом Олександра Завітневича.
Проект закону №11451 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.
У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які виплати передбачені пораненим захисникам.
Читайте також, що відомо про оновлені Кабміном виплати військовим.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11451.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.