Процент зависит от России: Зеленский оценил вероятность встречи "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда лидеры "нормандской четверки" смогут встретиться. Это, в первую очередь, будет зависеть от Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью ICTV.

По словам Зеленского, во встрече в нормандском формате заинтересованы как Германия, так и Франция. В конце концов, президент готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате.

"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина со своей стороны заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - заявил Зеленский.

Вероятность встречи лидеров зависит от Российской Федерации. Канцлер Германии также желает принять участие в нормандском формате.

"Мы готовы к определенным шагам вперед, чтобы встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась. Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. Но я вижу, что Меркель хотела бы, чтобы она прошла. Но я думаю, что шансы для этого есть", - добавил президент.