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Відсоток залежить від Росії: Зеленський оцінив вірогідність зустрічі "нормандської четвірки"

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Понеділок 18 жовтня 2021 22:34
Відсоток залежить від Росії: Зеленський оцінив вірогідність зустрічі "нормандської четвірки" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли лідери "нормандської четвірки" зможуть зустрітися. Це, в першу чергу, залежатиме від Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю ICTV.

За словами Зеленського, в зустрічі у нормандському форматі зацікавлені як Німеччина, так і Франція. Зрештою, президент готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

"Сьогодні Німеччина, Франція та Україна зацікавлені у зустрічі у нормандському форматі. Україна зі свого боку зацікавлена у зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі", - заявив Зеленський.

Вірогідність зустрічі лідерів залежить від Російської Федерації. Канцлер Німеччини також бажає взяти участь в нормандському форматі.

"Ми готові до певних кроків вперед, щоб зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася. Думаю, що відсоток того, що відбудеться зустріч, залежить від Росії. Але я бачу, що Меркель хотіла б, щоб вона пройшла. Але я думаю, що шанси для цього є", - додав президент.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, перед зустріччю лідерів "нормандської четвірки", необхідно організувати зустріч міністрів.

Зокрема, як відзначив міністр МЗС Росії Сергій Лавров, РФ відмовляється від саміту через те, що, нібито, досі не виконані рішення попередньої зустрічі в Парижі.

Також РБК-Україна писало про те, що саміт щодо Донбасу можуть замінити переговорами глав МЗС Росії, України, Німеччини та Франції.

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