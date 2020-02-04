Процедуру рассмотрения закона о рынке земли определят в зале Рады

На этой неделе народные депутаты могут начать рассмотрение 4 тыс. правок к законопроекту "Об обороте земли" по сокращенной процедуре. Об этом заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп также не исключил, что рассмотрение поправок затянется на несколько дней.

"Есть рекомендация комитета о сокращении процедуры. Но решит Рада. А как вы думаете, они (депутаты - Ред.) хотят в сокращенном или в полном размере? В идеальном теоретическом варианте каждая правка проходит около нескольких минут. Возьмите 4 тысячи правок, часть может поставиться на подтверждение. Это далеко не один день", - заявил Сольский.

По его словам, в Раде уже нашли голоса на поддержку законопроекта о рынке земли.

"Я надеюсь, что голоса будут. Такой шанс действительно есть. Это было озвучено на согласительном совете публично. Правда, он (законопроект - Ред.) уже несколько раз ставился в повестку дня. Мое личное видение, чтобы мы уже на этой неделе начали его рассматривать", - добавил депутат.

Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщили, что законопроект о рынке земли Верховная Рада рассмотрит в четверг, 6 февраля.

Также РБК-Украина писало, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.