Противоречит Конституции: Раде рекомендуют доработать закон о бизнес-омбудсмене

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту отправить на повторное первое чтение закон об Учреждении бизнес-омбудсмена. Речь идет о законопроекте №3607.
Указано, что 26 июня 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять его за основу.
"Во время консультаций были выяснены некоторые несогласованности этого законопроекта с Конституцией Украины и прозвучали рекомендации доработать его с тем, чтобы данный проект не содержал никаких противоречий с Основным законом", - указано в сообщении.
В комитете сообщили, что сейчас идет работа над разработкой этих корректив.
"Комитет пересмотрел свой предыдущий вывод и принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №3607 направить в главный комитет для подготовки на повторное первое чтение", - сообщили в Раде.
Напомним, в мае прошлого года нардепы отклонили законопроект №0944 (№4591) "Об учреждении бизнес-омбудсмена". Соответствующий проект закона парламент восьмого созыва принял за основу в первом чтении.
При этом профильный комитет рекомендовал снять с рассмотрения данный законопроект в связи с тем, что проект потерял актуальность.
Как писало РБК-Украина, Рада 8 созыва в мае 2016 года одобрила за основу законопроект №4591 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". За документ тогда проголосовали 242 парламентария.
В октябре того же года Андрей Парубий, занимавший должность спикера парламента, подчеркивал, что введение должности бизнес-омбудсмена - это вопрос долга парламента перед Европейским союзом.