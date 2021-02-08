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Противоречит Конституции: Раде рекомендуют доработать закон о бизнес-омбудсмене

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту отправить на повторное первое чтение закон об Учреждении бизнес-омбудсмена. Речь идет о законопроекте №3607.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

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Указано, что 26 июня 2020 года комитет рекомендовал парламенту принять его за основу.

"Во время консультаций были выяснены некоторые несогласованности этого законопроекта с Конституцией Украины и прозвучали рекомендации доработать его с тем, чтобы данный проект не содержал никаких противоречий с Основным законом", - указано в сообщении.

В комитете сообщили, что сейчас идет работа над разработкой этих корректив.

"Комитет пересмотрел свой предыдущий вывод и принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №3607 направить в главный комитет для подготовки на повторное первое чтение", - сообщили в Раде.

Напомним, в мае прошлого года нардепы отклонили законопроект №0944 (№4591) "Об учреждении бизнес-омбудсмена". Соответствующий проект закона парламент восьмого созыва принял за основу в первом чтении.

При этом профильный комитет рекомендовал снять с рассмотрения данный законопроект в связи с тем, что проект потерял актуальность.

Как писало РБК-Украина, Рада 8 созыва в мае 2016 года одобрила за основу законопроект №4591 "Об учреждении бизнес-омбудсмена". За документ тогда проголосовали 242 парламентария.

В октябре того же года Андрей Парубий, занимавший должность спикера парламента, подчеркивал, что введение должности бизнес-омбудсмена - это вопрос долга парламента перед Европейским союзом.

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Новости Украины Верховная Радабизнес-омбудсмен
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