Суперечить Конституції: Раді рекомендують доопрацювати закон про бізнес-омбудсмена

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту відправити на повторне перше читання закон про Установу бізнес-омбудсмена. Йдеться про законопроект №3607.
Вказано, що 26 червня 2020 року комітет рекомендував парламенту схвалити його за основу.
"Під час консультацій були з’ясовані деякі неузгодженості цього законопроекту з Конституцією України і прозвучали рекомендації доопрацювати його з тим, щоб даний проект не містив ніяких суперечностей з Основним законом", - вказано у повідомленні.
У комітеті поінформували, що зараз іде робота над розробкою цих коректив.
"Комітет переглянув свій попередній висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду в першому читанні законопроект №3607 направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання", - повідомили у Раді.
Нагадаємо, в травні минулого року нардепи відхилили законопроект №0944 (№4591) "Про установу бізнес-омбудсмена". Відповідний проект закону парламент восьмого скликання прийняв за основу в першому читанні.
При цьому профільний комітет рекомендував зняти з розгляду цей законопроект через те, що проект втратив актуальність.
Як писало РБК-Україна, Рада 8 скликання у травні 2016 року схвалила за основу законопроект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена". За документ тоді проголосували 242 парламентарії.
У жовтні того ж року Андрій Парубій, який обіймав посаду спікера парламенту, підкреслював, що введення посади бізнес-омбудсмена - це питання боргу парламенту перед Європейським союзом.