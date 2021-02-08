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Суперечить Конституції: Раді рекомендують доопрацювати закон про бізнес-омбудсмена

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту відправити на повторне перше читання закон про Установу бізнес-омбудсмена. Йдеться про законопроект №3607.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

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Вказано, що 26 червня 2020 року комітет рекомендував парламенту схвалити його за основу.

"Під час консультацій були з’ясовані деякі неузгодженості цього законопроекту з Конституцією України і прозвучали рекомендації доопрацювати його з тим, щоб даний проект не містив ніяких суперечностей з Основним законом", - вказано у повідомленні.

У комітеті поінформували, що зараз іде робота над розробкою цих коректив.

"Комітет переглянув свій попередній висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду в першому читанні законопроект №3607 направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання", - повідомили у Раді.

Нагадаємо, в травні минулого року нардепи відхилили законопроект №0944 (№4591) "Про установу бізнес-омбудсмена". Відповідний проект закону парламент восьмого скликання прийняв за основу в першому читанні.

При цьому профільний комітет рекомендував зняти з розгляду цей законопроект через те, що проект втратив актуальність.

Як писало РБК-Україна, Рада 8 скликання у травні 2016 року схвалила за основу законопроект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена". За документ тоді проголосували 242 парламентарії.

У жовтні того ж року Андрій Парубій, який обіймав посаду спікера парламенту, підкреслював, що введення посади бізнес-омбудсмена - це питання боргу парламенту перед Європейським союзом.

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Новини України Верховна Радабизнес-омбудсмен
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