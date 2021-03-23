Блинкен о "Северном потоке-2": противоречит интересам ЕС и может подорвать Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен напомнил об опасности строительства "Северного потока-2". Он убежден, что тот проект противоречит интересам всего Евросоюза и может подорвать Украину.
Об этом он заявил время своего первого визита в НАТО, сообщает Reuters.
Он также напомнил, что
Напомним, Блинкен предупредил участников "Северного потока-2" о возможных санкциях.
Ранее сообщалось, что в Украине также сделали заявление о строительстве "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что завершение проекта усилит агрессию со стороны России.