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Блинкен о "Северном потоке-2": противоречит интересам ЕС и может подорвать Украину

Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен напомнил об опасности строительства "Северного потока-2". Он убежден, что тот проект противоречит интересам всего Евросоюза и может подорвать Украину.

Об этом он заявил время своего первого визита в НАТО, сообщает Reuters.

Он также напомнил, что

Напомним, Блинкен предупредил участников "Северного потока-2" о возможных санкциях.

Ранее сообщалось, что в Украине также сделали заявление о строительстве "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что завершение проекта усилит агрессию со стороны России.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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