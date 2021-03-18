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Госдеп США предупредил участников "Северного потока-2". Напомнил о санкциях

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 марта 2021 20:26
Госдеп США предупредил участников "Северного потока-2". Напомнил о санкциях Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил участников российского проекта "Северный поток-2". Он отметил, что все причастные к строительству газопровода, попадут под американские санкции.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США на странице в Twitter.

Блинкен напомнил, что администрация президента Джо Байдена считает "Северный поток-2" плохой сделкой.

"Мы продолжаем отслеживать деятельность и предупреждаем, что любая компания, которая принимает участие в проекте "Северный поток-2", рискует санкциями. Мы стремимся соблюдать законодательство в этом отношении", - заявил он.

"Северный поток-2" - это газопровод, который строится между Россией и Германией в Балтийском море. Он угрожает безопасности Украины, поскольку после его запуска, Москва может отказаться от транзита газа в Европу через украинскую территорию.

Как предупреждали в Госдепе, США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". Новые ограничения введут, если в течение трех месяцев администрация США найдет юридические основания.

Напомним, вчера глава Верховной рады Дмитрий Разумков в беседе с американским сенатором призвал США заблокировать завершение строительства "Северного потока-2".

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для стран Европы.

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