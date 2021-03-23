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Блінкен про "Північний поток-2": суперечить інтересам ЄС та може підірвати Україну

Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав про небезпеку будівництва "Північного потоку-2". Він переконаний, що той проєкт суперечить інтересам всього Євросоюзу і може підірвати Україну.

Про це він заявив під час свого першого візиту в НАТО, повідомляє Reuters.

Він також нагадав, що

Нагадаємо, Блінкен попередив учасників "Північного потоку-2" про можливі санкції.

Раніше повідомлялося, що в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проєкту посилить агресію з боку Росії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2
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