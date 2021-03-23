Блінкен про "Північний поток-2": суперечить інтересам ЄС та може підірвати Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав про небезпеку будівництва "Північного потоку-2". Він переконаний, що той проєкт суперечить інтересам всього Євросоюзу і може підірвати Україну.
Про це він заявив під час свого першого візиту в НАТО, повідомляє Reuters.
Він також нагадав, що
Нагадаємо, Блінкен попередив учасників "Північного потоку-2" про можливі санкції.
Раніше повідомлялося, що в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проєкту посилить агресію з боку Росії.