Самолеты США провели разведку возле оккупированного Крыма

Фото: Boeing P-8A Poseidon(flickr.com ian_e_abbot))

Также самолеты провели разведку вдоль оккупированной части Молдовы и пограничных со странами Балтии территорий РФ

Сегодня днем два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма, а также оккупированной части Молдовы и пограничных со странами Балтии территорий РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылко на "Український мілітарний портал".

Самолет Beech MC-12W Liberty провел мониторинг вдоль подконтрольной РФ "Приднестровской-Молдавской Республики". Beech MC-12W Liberty начал свой полет с авиабазы ​​США в Констанце. В 15:30 самолет завершил задание и начал возвращение в пункт базирования.

У побережья оккупированного Россией Крыма сегодня летали сразу два самолета - самолет разведчик ВВС США Boeing RC-135V и противолодочный ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.

Самолет базируется на авиабазе Суда Бэй, расположенной на острове Крит. Откуда он вылетел и по прибытию в акваторию Черного моря в 7:35 совершил дозаправку в воздухе, после чего начал патрулирование. Около 9:30 в акваторию Черного моря вошел противолодочный самолет Военно-морского флота США Boeing P-8A Poseidon. В ходе патрулирования он приближался к военно-морской базе оккупационных войск РФ в Севастополе на расстоянии в 37 км.

Кроме того, сегодня транзитом через территорию Украины в Балтику летел стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk, который мониторил ситуацию в Калининградской области. Также был проведен полет вдоль приграничных с Латвией и Эстонией территорий РФ.

Фото (mil.in.ua)

Напомним, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk семь часов мониторил ситуацию на Донбассе 6 марта.

Ранее, 25 января, самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, провел полет в акватории Черного моря.