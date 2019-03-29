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Беспилотник США совершил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 19:33
Беспилотник США совершил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе
Фото: БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk (nasa.gov)

Также БПЛА пролетел вдоль оккупированного Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США сегодня, 29 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма. Об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Сообщается, что около 6:00 по киевскому времени беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, совершил перелет через Грецию, Болгарию и Румынию и вошел в воздушное пространство Украины. В 11:00 RQ-4B-30 Global Hawk несколько раз пролетел вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

В 15:00 беспилотник завершил полет над Донбассом и направился на юг, где в 16:25 уже осуществлял мониторинг вдоль побережья оккупированного Россией Крыма.

 

Фото (mil.in.ua)

Напомним, 26 марта два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма, а также оккупированной части Молдовы и пограничных со странами Балтии территорий РФ. 

Добавим, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk семь часов мониторил ситуацию на Донбассе 6 марта.

Ранее, 25 января, самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, провел полет в акватории Черного моря.

 

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