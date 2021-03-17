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Противодействия не было: в САП рассказали о деле ПриватБанка

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 08:17
Противодействия не было: в САП рассказали о деле ПриватБанка Фото: Максим Грищук (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Активизация дела ПриватБанка произошла в связи с завершением экспертиз. При этом никаких противостояний между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и властью не было.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук.

После того как в феврале было выписано подозрение главе правления банка Александру Дубилету, а также задержан его первый заместитель Владимир Яценко, стала появляться информация о якобы сопротивлении в данном деле со стороны, в частности, руководства Офиса генпрокурора.

"Там была проведена экспертиза, которая завершилась во второй половине февраля. Активизация дела была где-то в ноябре - декабре 2020 года, а результаты экспертизы пришли в 20-х числах февраля, они как раз подтвердили те убытки, которые мы и инкриминировали подозреваемым", - пояснил Грищук.

При этом он отметил, что в деле "есть процессуальные особенности", однако нельзя говорить, что это какое-то сопротивление.

"Есть процессуальные моменты: где-то прокурор говорит, что надо что-то сделать, где-то детектив переделывает. Это рабочие моменты, не могу сказать, что какое-то сопротивление было. Но в этом деле есть же много эпизодов. Грубо говоря, есть эпизод о хищении 5 млрд долларов из ПриватБанка, и там дело еще далеко от завершения", - добавил Грищук.

Напомним, в феврале Александру Дубилету объявили подозрение по делу о растрате путем злоупотребления служебным положением. Днями ему сообщили новое подозрение в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Также в феврале по этому делу правоохранители посадили в Киеве самолет с бывшим заместителем Дубилета Владимиром Яценко, когда он пытался вылететь в Австрию. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог. Он вышел на свободу, внеся более 52 млн гривен залога.

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