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НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 17:25
НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка Фото: бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новое подозрение экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету. Бывшего топ-менеджера подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

По словам источника, подозрения в этом деле также объявлены экс-замглавы правления Людмиле Шмальченко и бывшей начальнице департамента межбанковских операций с фамилией Конопкина.

В то же время на сайте НАБУ говорится, что перед самой национализацией банка в декабре 2016 года глава правления распорядился перевести 314,9 млн долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия растраты средств и придании законности этой схеме бывшие топ-менеджеры подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это юридическое лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов.

Эта схема является вторым эпизодом в отношении бывшего руководства банка. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам страховую компанию.

На сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: Дубилет, два его заместителя и два руководителя департаментов. Он также является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в феврале Александру Дубилету объявили подозрение по делу о растрате путем злоупотребления служебным положением.

Тогда по этому делу правоохранители посадили в Киеве самолет с его бывшим заместителем Владимиром Яценко, когда он пытался вылететь в Австрию. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог. Он вышел на свободу, внеся более 52 млн гривен залога.

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