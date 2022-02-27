Противник выдохся и тактически отступает, - Арестович

Російські війська, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ. Позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що противник видихся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінгу Арестовича.

"Зараз по усій країні відносна тиша, окрім Волновахи, яку знову взяли наші українські війська потужною контратакою і північно-західних околиць Києва, де противник спробував просунутись вперед окремими групами, як в Харкові, але потрапив під вогневе ураження нашої авіації та артилерії й бої територіальної оборони", - заявив Арестович.

Як відзначив позаштатний радник керівника ОП, противник відступив й зайняв оборону на рубіжах 15-40 кілометрів від Києва.

"Взагалі, загальна обстановка, як на мою оцінку показує що, противник видохся й останні зусилля й останні частини боєздатні кинув на Київ, щоб принаймні взяти його околиці й заявити про якусь там "перемогу". Київ та Харків", - додав Арестович.