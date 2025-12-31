Підтримали фейк про "атаку" на резиденцію Путіна. МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану

Міністерство закордонних справ України сьогодні, 31 грудня, викликало на окремі бесіди голів дипломатичних місій Індії та Пакистану. Дві країни підтримали вкид про "атаку" на резиденцію голови Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram .

Як зазначили у відомстві, тимчасовому повіреному у справах Індії в Україні та тимчасовому повіреному у справах Пакистану в Україні донесли несприйняття заяв прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа та прем'єра Індії Нарендри Моді, які підтримали фейк росіян.

"Сподіваємося, що очільники цих країн висловлять глибоке занепокоєння справжніми атаками РФ по цивільних об'єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану і непровоковану агресію", - наголосили в МЗС.

Також відповідних заходів вжило посольство України в ОАЕ щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Водночас посольства України в державах Центральної Азії донесли до посадовців країн перебування позицію щодо неприпустимості підігрування російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.