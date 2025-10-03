Противник "снарядної ініціативи": чи проросійський можливий прем’єр Чехії

На початку 2024 року Чехія започаткувала так звану "снарядну ініціативу" для України. Відтоді українська армія вже отримала понад мільйон артилерійських боєприпасів - критично важливих для підтримки фронту.

Однак в інтерв’ю Reuters цього липня Бабіш розкритикував "снарядну ініціативу" та назвав її "прогнилою". Він пообіцяв скасувати проєкт у разі перемоги, але припустив, що ініціативу може перебрати на себе НАТО.

На думку заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, у разі повернення до влади, Бабіш все ж не буде скасовувати "снарядну ініціативу", адже вона фінансово вигідна військово-промисловому комплексу Чехії.

"Є фінансовий інтерес, який полягає в тому, що європейці готові платити за зброю. Чехи готові бути посередниками. Очевидно, вони мають від того не тільки політичні дивіденди. Тому говорити про те, що Чехія прямо різко розвернеться від України, не доводиться", - вважає аналітик.

Як припустив в коментарі РБК-Україна директор Інституту світової політики Євген Магда, закупівлі снарядів Чехією для України по світу можуть змінитися на українські замовлення чеському ВПК.

"Отримувати українські замовлення було б дуже навіть вигідно. Навіть Словаччина, як би ми не критикували її владу, виготовляє артилерію для нас", - зауважив він.

Водночас Магда вважає, що наразі зарано чіпляти на Бабіша проросійське клеймо.

"Не треба поспішати з висновками. Це не правильно і контрпродуктивно. Бабіш - популіст і йде на популістичних гаслах. Він просто бореться за владу", - сказав політолог в коментарі РБК-Україна.