Противник "снарядной инициативы": пророссийский ли возможный премьер Чехии

В начале 2024 года Чехия начала так называемую "снарядную инициативу" для Украины. С тех пор украинская армия уже получила более миллиона артиллерийских боеприпасов - критически важных для поддержки фронта.

Однако в интервью Reuters в июле этого года Бабиш раскритиковал "снарядную инициативу" и назвал ее "прогнившей". Он пообещал отменить проект в случае победы, но предположил, что инициативу может взять на себя НАТО.

По мнению заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, в случае возвращения к власти, Бабиш все же не будет отменять "снарядную инициативу", ведь она финансово выгодна военно-промышленному комплексу Чехии.

"Есть финансовый интерес, который заключается в том, что европейцы готовы платить за оружие. Чехи готовы быть посредниками. Очевидно, они имеют от этого не только политические дивиденды. Поэтому говорить о том, что Чехия прямо резко развернется от Украины, не приходится", - считает аналитик.

Как предположил в комментарии РБК-Украина директор Института мировой политики Евгений Магда, закупки снарядов Чехией для Украины по миру могут смениться на украинские заказы чешскому ВПК.

"Получать украинские заказы было бы очень даже выгодно. Даже Словакия, как бы мы не критиковали ее власть, производит артиллерию для нас", - отметил он.

В то же время Магда считает, что пока рано цеплять на Бабиша пророссийское клеймо.

"Не надо спешить с выводами. Это неправильно и контрпродуктивно. Бабиш - популист и идет на популистских лозунгах. Он просто борется за власть", - сказал политолог в комментарии РБК-Украина.