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Украинские военные сегодня завершат обучение обращению с новыми пушками в США, - журналист

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 03 мая 2022 00:06
Украинские военные сегодня завершат обучение обращению с новыми пушками в США, - журналист Американская артиллерия (Фото: army.mil)
Автор: Константин Широкун

В США 200 украинских военных уже де конца сегодняшнего дня закончат обучение обращению с гаубичной артиллерией M777, которые массово поставляются в Украину в рамках международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.

Украинские специалисты в Соединенных Штатах также продолжают проходить недельный курс подготовки по боевому применению американских ударных беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost.

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