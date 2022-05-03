Украинские военные сегодня завершат обучение обращению с новыми пушками в США, - журналист
Американская артиллерия (Фото: army.mil)
В США 200 украинских военных уже де конца сегодняшнего дня закончат обучение обращению с гаубичной артиллерией M777, которые массово поставляются в Украину в рамках международной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.
Украинские специалисты в Соединенных Штатах также продолжают проходить недельный курс подготовки по боевому применению американских ударных беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost.
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