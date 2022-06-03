Противник отказываются воевать из-за больших потерь и отсутствия ротации, - Генштаб ВСУ
Личный состав вооруженных сил противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам солдат и офицеров от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также низкий боевой дух связан высокими потерями. Так, отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.
Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.
Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.