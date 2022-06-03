ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Противник отказываются воевать из-за больших потерь и отсутствия ротации, - Генштаб ВСУ

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 07:26
Противник отказываются воевать из-за больших потерь и отсутствия ротации, - Генштаб ВСУ Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Личный состав вооруженных сил противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам солдат и офицеров от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также низкий боевой дух связан высокими потерями. Так, отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.

Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Вооруженные силы Украины Войска РФ
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
"Сувениры" с войны. Как работают саперы в местах сражений и что находят после россиян
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Сувениры" с войны. Как работают саперы в местах сражений и что находят после россиян