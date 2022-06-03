Ворог відмовляється воювати через великі втрати та відсутність ротації, - Генштаб ЗСУ

Особовий склад збройних сил противника деморалізовано, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Це призводить до відмови солдатів і офіцерів від участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також низький бойовий дух пов'язаний з високими втратами. Так, окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії восьмої загальновійськової армії на Попаснянському напрямі зазнали значних втрат, не менше 50% особового складу, озброєння та техніки.