Ворог відмовляється воювати через великі втрати та відсутність ротації, - Генштаб ЗСУ
Особовий склад збройних сил противника деморалізовано, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Це призводить до відмови солдатів і офіцерів від участі в бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Також низький бойовий дух пов'язаний з високими втратами. Так, окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії восьмої загальновійськової армії на Попаснянському напрямі зазнали значних втрат, не менше 50% особового складу, озброєння та техніки.
Нагадаємо, експерти заявили, що Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.
Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.
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