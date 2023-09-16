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Противник огризається. У ЗСУ розповіли про наступ південніше Бахмута

Бахмут, Субота 16 вересня 2023 11:05
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Противник огризається. У ЗСУ розповіли про наступ південніше Бахмута Фото: ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку продовжується. Захисники витісняють противника, але він огризається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

"Там наші захисники продовжують витісняти ворога з займаних позицій та змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує покидати позиції на цих напрямках", - сказав Євлаш.

За його словами, за останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 146 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки:

  • артилерійську установку "МСТА-Б";
  • 2 протитанкові гармати МТ-12 ("Рапіра");
  • 8 автомобілів;
  • декілька дронів різних типів.

Також захисники знищили пункт управління безпілотниками, звідки запускалися ворожі дрони-камікадзе, та 6 складів з боєприпасами.

"Фіксуємо дещо зниження обстрілів у порівнянні, наприклад, з попередніми днями, коли обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минулу було зафіксовано 376 обстрілів", - додав речник.

Звільнення Андріївки

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки під Бахмутом, проте інформація виявилася завчасною. Вже зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту у Донецькій області.

Бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розбили в Андріївці 72 окрему мотострілецьку бригаду РФ разом з командуванням.. За словами захисників, взяття та утримання Андріївки - шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута.

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