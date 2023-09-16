Противник огрызается. В ВСУ рассказали о наступлении южнее Бахмута
Наступление ВСУ на южном фланге Бахмутского направления продолжается. Защитники вытесняют противника, но он огрызается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.
Он отметил, что украинские военные имеют успехи в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции на этих направлениях", - сказал Евлаш.
По его словам, за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники:
- артиллерийскую установку "МСТА-Б";
- 2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");
- 8 автомобилей;
- несколько дронов разных типов.
Также защитники уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда запускались вражеские дроны-камикадзе, и 6 складов с боеприпасами.
"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшее было зафиксировано 376 обстрелов", - добавил спикер.
Освобождение Андреевки
Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки под Бахмутом, однако информация оказалась преждевременной. Уже утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области.
Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что разбили в Андреевке 72 отдельную мотострелковую бригаду РФ вместе с командованием. По словам защитников, взятие и удержание Андреевки - путь к прорыву на правом фланге от Бахмута.
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