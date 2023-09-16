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Противник огрызается. В ВСУ рассказали о наступлении южнее Бахмута

Бахмут, Суббота 16 сентября 2023 11:05
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Противник огрызается. В ВСУ рассказали о наступлении южнее Бахмута Фото: ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление ВСУ на южном фланге Бахмутского направления продолжается. Защитники вытесняют противника, но он огрызается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные имеют успехи в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции на этих направлениях", - сказал Евлаш.

По его словам, за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники:

  • артиллерийскую установку "МСТА-Б";
  • 2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");
  • 8 автомобилей;
  • несколько дронов разных типов.

Также защитники уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда запускались вражеские дроны-камикадзе, и 6 складов с боеприпасами.

"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшее было зафиксировано 376 обстрелов", - добавил спикер.

Освобождение Андреевки

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки под Бахмутом, однако информация оказалась преждевременной. Уже утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что разбили в Андреевке 72 отдельную мотострелковую бригаду РФ вместе с командованием. По словам защитников, взятие и удержание Андреевки - путь к прорыву на правом фланге от Бахмута.

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