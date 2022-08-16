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Противник нарощує сили. У ЗСУ оцінили ймовірність загрози з Білорусі

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 14:32
Противник нарощує сили. У ЗСУ оцінили ймовірність загрози з Білорусі Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Загроза наступу з Білорусі була, є і буде, бо територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії та завдавала ударів звідти. Останнім часом помітно, що РФ нарощує сили в цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

За його словами, ЗСУ постійно спостерігають переміщення військ, перевезення боєкомплектів як ракет і "Іскандер", так і інших.

"Це відбувається не сьогодні і не вчора. Це відбувається завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить озброєння. Є певні дані розвідки, і в відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території. Це зокрема іде і політична складова - погрожувати Заходу на західних кордонах цієї держави. А також погрожувати Україні", - каже він.

Ігнат не став приховувати, що є певна загроза наступу з Білорусі, вона була завжди.

"Територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії та завдавала ударів звідти. Тому треба безумовно готуватися, є у нас різна інформація від ГУР та інші служби мають деяку інформацію щодо цих переміщень. В нас скоро велике свято - День незалежності, зрозуміло, що противник завжди використовує такі дати для "вітань", ми мусимо бути готові до цього", - додав речник.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко пояснив, чому Білорусь досі не вторглася в Україну. За його словами, його війська поки не потрібні російським силам.

У той же час колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чи є загроза з боку Білорусі взимку.

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