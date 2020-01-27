Против задержанного в Украине члена партии Путина закрыли дело

Днепровский районный суд Киева закрыл дело против задержанного члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает "Бюро судебной информации".

Соответствующее решение 27 января приняла судья Днепровского райсуда Вера Левко в связи с завершением срока давности для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.

Во время заседания Кучерявый полностью признал вину. Несмотря на это его освободили от уголовной ответственности, так как прошло более 5 лет с момента преступления. Прокуроры не возражали против данного решения.

Напомним, 4 декабря Кучерявого задержали на контрольно-пропускному пункте с административной границей Крыма "Каланчак" в Херсонской области. Он был задержан в связи с его причастностью к аннексии Крыма в 2014 году. В частности, он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка во время оккупации полуострова.

Спустя два дня, 6 декабря, Кучерявому сообщили о подозрении в нарушении ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 10 декабря его отправили под домашний арест на 60 суток.