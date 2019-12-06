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Задержанному члену партии Путина сообщили о подозрении

Новости » Общество     06.12.2019 - 14:54
Задержанному члену партии Путина сообщили о подозрении
Фото: Игорь Кучерявый (atr.ua)

Кучерявому сообщили подозрение на посягательство территориальной целостности Украины

Задержанному на украинской границе с аннексированным Крымом члену партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому сообщили о подозрении. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката Игоря Мокина, Кучерявому сообщили подозрение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, 4 декабря Кучерявый был задержан на контрольно-пропускному пункте "Каланчак" в Херсонской области. Он был задержан в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

Позже в СБУ сообщили, что Кучерявый активно способствовал России во время аннексии Крыма. На территорию Украины пытался попасть для того, чтобы получить украинский паспорт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха, который является фигурантом дела о катастрофе МН17 на Донбассе. По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет.

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