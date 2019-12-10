Задержанного члена партии Путина отправили под домашний арест

Фото: Игорь Кучерявый (atr.ua)

Кучерявого отправили под домашний арест на 60 суток

Херсонский городской суд избрал меру пресечения члену партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что 10 декабря суд отправил Кучерявого под домашний арест на 60 суток. Подозреваемый будет проживать в съемном жилье.

Напомним, 4 декабря Кучерявого задержали на контрольно-пропускному пункте с административной границей Крыма "Каланчак" в Херсонской области. Он был задержан в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что Кучерявый активно способствовал России во время аннексии Крыма. В частности, он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка во время оккупации полуострова. На территорию Украины он приехал чтобы получить украинский паспорт.

В пятницу, 6 декабря, Кучерявому сообщили о подозрении в нарушении ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).