Против ЦИК перед выборами подали десятки судебных исков

Перед выборами в Раду в суды поступили 32 исковых заявления против Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила глава ЦИК, на сегодняшний день продолжается процесс рассмотрения исковых заявлений.

"Мы сейчас будем пытаться доказать нашей судебной власти, что ЦИК руководствуется только Конституцией Украины и законом, законными интересами граждан и интересами государства", - сказала Слипачук.

Она сообщила, что суды уже отказали по четырем искам из 32, а одно заявление удовлетворено. "На рассмотрении сейчас 27 заявлений", - рассказала глава ЦИК.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. Сейчас известно, что по состоянию на 26 июня ЦИК зарегистрировала 5845 кандидатов.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила об уменьшении количества кандидатов-"двойников"на внеочередных выборах в Верховную раду. Комиссия приняла меры для недопущения использования политических технологий во время проведения парламентских выборов.