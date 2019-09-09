Против Саакашвили нет никаких обвинений, - Рябошапка

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которому недавно вернули украинское гражданство, является свободным человеком. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, разделяет ли Рябошапка позицию экс-генпрокурора Юрия Луценко о том, что Михеил Саакашвили является изменником, новый генпрокурор сказал:

"Это не совсем вопрос к генеральному прокурору, как мне кажется. Если бы Михеил Саакашвили был изменником, то, очевидно, было бы открыто производство и к нему применялись бы определенные меры уголовного преследования. Но на данный момент он свободный человек, он передвигается в рамках нашей страны, насколько я знаю, против него нет никаких обвинений", - заявил Рябошапка.

В то же время Рябошапка не смог дать четкий ответ, существуют ли еще уголовные производства по Саакашвили, сказав что эту информацию нужно уточнить.

Напомним, ранее Рябошапка рассказал, сколько продлится "переходной период" работы Арсена Авакова на должности министра внутренних дел. Также он отметил, что сотрудничество с главой Нацполиции для него является большим приоритетом, нежели с главой МВД.

Ранее генпрокурор уведомил, готов ли он открыть уголовное производство против президента Владимира Зеленского в случае возможной узурпации власти.

Также Рябошапка рассказал, что лично знаком с олигархом Игорем Коломойским, однако уточнил, что общался с ним "очень коротко и достаточно давно", еще до победы Зеленского.

