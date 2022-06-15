Против руководства Украины готовился теракт. Его предотвратили, - Енин
Украинские правоохранители предотвратили теракт, который готовился против руководства Украины.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам Енина, правоохранители получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения, что помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.
"И именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказано значительно больше", - сказал представитель МВД.
Напомним, издание The Times рассказывало про три попытки покушения на президента Украины Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения России.
Сам Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS рассказывал о том, как иностранные лидеры прогнозировали его убийство через три дня после вторжения.
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