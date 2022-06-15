Проти керівництва України готувався теракт. Йому запобігли, - Єнін
Українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
За словами Єніна, правоохоронці отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.
"І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої Держави. І після перемоги про це можна буде розказано значно більше", - сказав представник МВС.
Нагадаємо, видання The Times розповідало про три спроби замаху на президента України Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Сам Зеленський в інтерв'ю нідерландському виданню NOS розповідав про те, як іноземні лідери прогнозували його вбивство через три дні після вторгнення.
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