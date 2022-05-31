Против руководства РПЦ введут санкции за поддержку войны: Рада обратилась к СНБО

Верховная рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей Русской православной церкви. Санкции будут введены против тех, кто системно и активно поддерживает войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

В списке восемь человек:

Напомним, филиал РПЦ в Украине - УПЦ Московского патриархата - спустя три месяца после начала вторжения в Украину выразил несогласие с позицией Кирилла Гундяева относительно войны в Украине.

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