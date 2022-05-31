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Против руководства РПЦ введут санкции за поддержку войны: Рада обратилась к СНБО

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Украина, Вторник 31 мая 2022 14:53
Против руководства РПЦ введут санкции за поддержку войны: Рада обратилась к СНБО Фото: Рада просит СНБО ввести санкции против Гундяева и его церкви (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей Русской православной церкви. Санкции будут введены против тех, кто системно и активно поддерживает войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

В списке восемь человек:

  • - руководитель РПЦ Кирилл Гундяев,
  • - руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион,
  • - заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,
  • - митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон Шевкунов,
  • - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим Волочков,
  • - протоиерей РПЦ; писатель, пропагандист Артемий Владимиров,
  • - протоиерей РПЦ, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,
  • - пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.

Напомним, филиал РПЦ в Украине - УПЦ Московского патриархата - спустя три месяца после начала вторжения в Украину выразил несогласие с позицией Кирилла Гундяева относительно войны в Украине.

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