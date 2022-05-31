Проти керівництва РПЦ введуть санкції за підтримку війни: Рада звернулася до РНБО

Верховна рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів Російської православної церкви. Санкції будуть введені проти тих, хто системно та активно підтримує війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram .

Нагадаємо, філія РПЦ в Україні - УПЦ Московського патріархату - через три місяці після початку вторгнення в Україну висловила незгоду з позицією Кирила Гундяєва щодо війни в Україні.

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