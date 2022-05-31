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Проти керівництва РПЦ введуть санкції за підтримку війни: Рада звернулася до РНБО

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 14:53
Проти керівництва РПЦ введуть санкції за підтримку війни: Рада звернулася до РНБО Фото: Рада просить РНБО ввести санкції проти Гундяєва та його церкви (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада звернулася до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів Російської православної церкви. Санкції будуть введені проти тих, хто системно та активно підтримує війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

У списку вісім осіб:

  • - керівник РПЦ Кирило Гундяєв,
  • - керівник відділу зовнішніх церковних зав'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон,
  • - заступник керівника відділу зовнішніх церковних зав'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов,
  • - митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон Шевкунов,
  • - архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Питирим Волочков,
  • - протоієрей РПЦ; письменник, пропагандист Артемій Владимиров,
  • - протоієрей РПЦ, пропагандист, телеведучий Андрій Ткачов,
  • - пропагандист, професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Олексій Осипов.

Нагадаємо, філія РПЦ в Україні - УПЦ Московського патріархату - через три місяці після початку вторгнення в Україну висловила незгоду з позицією Кирила Гундяєва щодо війни в Україні.

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