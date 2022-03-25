Против России действуют самые тяжелые в мире карающие санкции. И за ними последуют новые, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что против России сейчас действуют самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. При этом вслед за ними будут вводиться новые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время визита в польский город Жешув.

"Я думаю, для многих было сюрпризом, как мы выступили вместе. Это самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. И за ними последуют новые", - сказал Байден.

Отметим, сегодня президент США Джо Байден прибыл с визитом в польский город Жешув. Он находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что Байден завтра перед отлетом выступит со "значительной речью" относительно войны России против Украины.

Напомним, вчера США объявили о новых санкциях против России за ее вторжение в Украину. Под которые попали оборонная база РФ депутаты Госдумы и генеральный директор Сбербанка.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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