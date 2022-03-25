Проти Росії діють найважчі у світі караючі санкції. І за ними підуть нові, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що проти Росії зараз діють найважчі у світовій історії караючі санкції. При цьому за ними будуть вводитися нові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час візиту до польського міста Жешув.

"Я думаю, для багатьох було сюрпризом, як ми виступили разом. Це найважчі у світовій історії караючі санкції. І за ними підуть нові", - сказав Байден.

Зазначимо, сьогодні президент США Джо Байден прибув з візитом до польського міста Жешув. Він знаходиться в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що Байден завтра перед відльотом виступить зі "значною промовою" щодо війни Росії проти України.

Нагадаємо, вчора США оголосили про нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Під які попали оборонна база РФ депутати Держдуми та генеральний директор Сбербанку.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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