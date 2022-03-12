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Проти РФ запровадили найбільше санкцій за 70 років. 100 тисяч росіян уже втратили роботу

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Субота 12 березня 2022 05:41
Проти РФ запровадили найбільше санкцій за 70 років. 100 тисяч росіян уже втратили роботу Фото: у Росії прогнозують тотальне безробіття (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Автор: Володимир Костирін

Проти Росії введено найбільше міжнародних санкцій за 70 років, і тепер країна-агресор є найпідсанкційнішою у світі. Серед наслідків таких обмежень - стрімке зростання безробіття, яке за прогнозами може стати тотальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Так, за останні 8 років РФ отримала більше санкцій, ніж Північна Корея, М'янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років.

"Внаслідок агресії рф проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок!" - йдеться в публікації.

  • Мережа ресторанів Mcdonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
  • корпорація PepsiCo - 20 тис. росіян;
  • IKEA -15 тис.;
  • Inditex - 9 тис.;
  • KPMG - 4500;
  • PWC - 3700;
  • H&M - 3500;
  • LVMH - 3500;
  • L'Oreal - 2200;
  • Starbucks - 2000.

Всього станом на 11 березня про відхід з РФ частково або про замороження угод заявили понад 330 іноземних компаній.

"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян! Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?" - ставлять в ЦПД риторичне питання.

У Центрі при РНБО також наводять аналітику The New York Times і відзначають, що якщо після введення санкцій в 2014 році ВВП Росії впав на 2%, то останні обмежувальні заходи щодо країни посилили проблеми економіки РФ, і їй пророкують дефолт.

"Терміни, в які буде оголошений дефолт, називають різні, але навіть найоптимістичніші прогнози з цього приводу вказують, що банкрутство Росії може відбутися не раніше травня", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки.

Нагадаємо, одна з найбільших криптобірж світу Coinbase блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції, які накладені на російський фінансовий сектор урядами різних країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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