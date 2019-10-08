Против продажи земли выступают 73% украинцев

Поддерживают введение продажи земель сельскохозяйственного назначения 19% украинцев, 73% - против этой инициативы, 8% - не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных.

При этом 74% респондентов считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 28 сентября -1 октября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Против рынка земли выступают 49,1% респондентов.