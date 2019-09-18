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Отмену моратория на землю поддерживают только 30% украинцев

Новости » Экономика    18.09.2019 - 11:10
Отмену моратория на землю поддерживают только 30% украинцев
Иллюстративное фото (УНИАН)

Число сторонников рынка земли немного возросло, но большинство по-прежнему против

Предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

На вопрос о принятии закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года отрицательный ответ дали 49,1% респондентов.

Еще 7,1% заявили о безразличии к вопросу о рынке земли, а 12,8% затрудняются с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса КМИС, Центр Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре - ноября 2018 года, большинство граждан Украины (72%) выступали против купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения и только 13% поддерживали открытия рынка земли.

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