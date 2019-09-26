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Большинство украинцев против продажи земли и хотят референдум

Новости » Экономика    26.09.2019 - 17:49
Большинство украинцев против продажи земли и хотят референдум
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Предложение президента предлагают вынести на референдум

Большинство украинцев (52%) не одобряют поручения президента Украины Владимира Зеленского об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Положительно относятся к поручение о введении рынка земли 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

Большинство украинцев против продажи земли и хотят референдум

kiis.com.ua

В то же время две трети украинцев (64%) считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная рада и Кабинет министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

Большинство украинцев против продажи земли и хотят референдум

kiis.com.ua

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Против рынка земли выступают 49,1% респондентов.

Отмену моратория на землю поддерживают только 30% украинцев Почти половина украинцев владеют землей
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