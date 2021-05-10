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Против премьер-министра Британии начали расследование из-за его отдыха на Карибах

Автор: Игорь Литвиненко

В Великобритании начали расследование против премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Его подозревают в нарушении кодекса депутата из-за отдыха на новогодние праздники на Карибских островах.

Об этом сообщает The Guardian.

Расследование касается 10-дневного отдыха Джонсона с его партнершей Керри Саймондс в период с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 годов в роскошной вилле стоимостью 15 тысяч фунтов (более 21 тысяч долларов). Вилла была предоставлена премьеру в виде "натурального пособия" от основателя Carphone Warehouse и одним из доноров консерваторов Дэвида Росса.

Начало расследования в отношении премьера подтвердила уполномоченный по вопросам парламентских стандартов Кэтрин Стоун.

Также против Джонсона избирательная комиссия начала другое расследование в связи с тем, что заем на проведение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит не был должным образом задекларирован.

Напомним, ранее сообщалось, что против Джонсона могут начать расследование из-за злоупотреблений властью во время пребывания в должности мэра Лондона.

Также РБК-Украина писало, что в 2019 году оппозиция парламента Великобритании рассматривала возможность объявления импичмента Джонсону.

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