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Оппозиция в Великобритании рассматривает возможность импичмента Джонсону

Новости » Политика    29.09.2019 - 17:21
Оппозиция в Великобритании рассматривает возможность импичмента Джонсону
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Оппозиционные партии рассматривают возможность запуска процедуры импичмента

В Великобритании оппозиционные партии рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Сообщается, что поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке парламента.

Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия "Плайд Камри", ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.

Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

По данным CNN, в случае успешного голосования о недоверии Джонсону на посту премьера на первое время его заменит лидер партии Лейбористов Джереми Корбин.

Кроме того, ранее сообщалось, что в отношении Джонсона, которого подозревают в том, что он злоупотреблял служебным положением, занимая должность мэра Лондона в 2008-2016 годах, могут начать расследование.

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