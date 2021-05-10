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Проти прем'єр-міністра Британії почали розслідування через його відпочинок на Карибах

Автор: Ігор Литвиненко

У Великобританії почали розслідування проти прем'єр-міністра королівства Бориса Джонсона. Його підозрюють в порушенні кодексу депутата через відпочинок на новорічні свята на Карибських островах.

Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування стосується 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років в розкішній віллі вартістю 15 тисяч фунтів (більше 21 тисяч доларів). Вілла була надана прем'єру у вигляді "натурального допомоги" від засновника Carphone Warehouse і одним з донорів консерваторів Девіда Росса.

Початок розслідування щодо прем'єра підтвердила уповноважений з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун.

Також проти Джонсона виборча комісія почала інше розслідування в зв'язку з тим, що позика на проведення ремонтних робіт в квартирі Джонсона і Саймондс на Даунінг-стріт не був належним чином задекларований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти Джонсона можуть почати розслідування через зловживання владою під час перебування на посаді мера Лондона.

Також РБК-Україна писало, що в 2019 році опозиція парламенту Великобританії розглядала можливість оголошення імпічменту Джонсону.

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